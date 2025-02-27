Матвиенко планирует встретиться с Эрдоганом в Стамбуле

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу в Стамбуле 27 февраля.

"Планируется встреча с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле", - подтвердили в четверг в пресс-службе Совфеда.

Делегация сенаторов находится в Турции с двухдневным официальным визитом. В четверг Матвиенко встретилась в Анкаре с председателем Великого национального собрания Нуманом Куртулмушем.

Напомним, одновременно в Стамбуле проводят переговоры делегации России и США. Их тема - работа дипломатических представительств двух стран.