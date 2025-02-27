В Кремле высказались против торговых войн в мире
Россия выступает против торговых войн в мире, потому что они негативно сказываются на всех участниках рынка, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал ситуацию между США и ЕС, в том числе решение американской администрации ввести таможенные пошлины в размере 25% на поставки товаров из Евросоюза.
"Безусловно, мы не хотели бы видеть в мире много торговых войн. Потому что, так или иначе, это негативно скажется на всех странах", - указал Песков.