В Кремле высказались против торговых войн в мире

Россия выступает против торговых войн в мире, потому что они негативно сказываются на всех участниках рынка, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал ситуацию между США и ЕС, в том числе решение американской администрации ввести таможенные пошлины в размере 25% на поставки товаров из Евросоюза.