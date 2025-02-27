В Кремле отреагировали на слова Трампа о «возврате земель Украине»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые регионы стали неотъемлемой частью России и это не обсуждается. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков прокомментировал обещание президента США Дональда Трампа «вернуть Украине как можно больше - насколько это будет возможно». Песков подчеркнул, что территории, ставшие субъектами РФ и внесенные в Конституцию страны, останутся частью России.

«И это абсолютной неоспоримый факт, и необсуждаемый факт», - заключил представитель Кремля.

В Кремле прокомментировали новую встречу представителей России и США

Накануне, 26 февраля, Трамп пообещал «приложить все усилия, чтобы заключить лучшую сделку» и для России, и для Украины. В то же время он отметил, что хочет помочь Украине вернуть как можно больше территорий в рамках возможного мирного соглашения.