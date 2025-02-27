В Кремле назвали отличие Трампа от Байдена

Американский лидер Дональд Трамп, в отличие от экс-президента США Джо Байдена, готов слушать других, Москва это видит.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент Трамп говорит сам и готов слушать других. Это очень важно, и это коренным образом отличает нынешнюю администрацию Вашингтона от предыдущей», — отметил представитель Кремля.

В Кремле прокомментировали заявление Трампа о мире на Украине

Ранее Дональд Трамп назвал своего предшественника на посту президента Джо Байдена некомпетентным и обвинил его в том, что он втянул США в конфликт на Украине. Нынешний глава Белого дома также пожаловался, что ему до сих про приходится разгребать последствия работы Байдена.