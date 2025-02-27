В Кремле прокомментировали новую встречу представителей России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил не забегать вперед по вопросу итогов встречи представителей РФ и США в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля напомнил, что сейчас в турецком городе проходит встреча на экспертном уровне. Дипломаты работают над развитием понимания, которое было достигнуто в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, а также в результате контакта между делегациями двух стран в Эр-Рияде.

«Пока не нужно забегать вперед, информация по результатам переговоров так или иначе будет предоставлена», — сказал Песков журналистам.

Напомним, что встреча делегаций РФ и США в Стамбуле началась около 10:00 мск. Она проходит в районе Арнавуткей на берегу Босфора. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что в ходе мероприятия дипломаты двух стран обсудят проблемы в работе посольств, которые накопились при администрации бывшего американского президента Джо Байдена.