Захарова: Трамп понимает, что требовать территориальных уступок от РФ сложно

Президент США Дональд Трамп понимает, что будет трудно требовать территориальных уступок на Украине со стороны РФ. В этом его позиция напрямую соотносится со словами главы МИД РФ Сергея Лаврова о невозможности остановки конфликта по линии соприкосновения, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Напрямую соотносится, потому что Дональд Трамп сказал, что это будет сложно. Это говорит о том, что все все понимают", - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что остановка украинского конфликта по линии соприкосновения невозможна, так как границы России закреплены в Конституции страны. Трамп в свою очередь отметил, что США понимают сложность идеи о территориальных уступках со стороны РФ и учитывают сложившиеся реалии.