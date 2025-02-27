Шойгу пословицей прокомментировал гарантии безопасности по Украине

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу высказался об обсуждении гарантий безопасности по конфликту на Украине. Как сообщает РИА Новости, он напомнил, что Киев нарушал договоренности уже дважды.

Он напомнил о старой русской пословице: «единожды солгавши, кто ж тебе поверит».

«А тут не единожды, во всяком случае, по Украине — уже дважды», — сказал Шойгу.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз готов участвовать в гарантиях соблюдения мира на Украине. В приглашении лидерам ЕС на специальный саммит 6 марта он отметил, что страны объединения должны взять на себя «большую ответственность за безопасность Европы».

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До этого СМИ писали, что лидеры ЕС готовы рассмотреть размещение своих войск на Украине, если это произойдет в контексте соглашения о прекращении огня. Они рассматривают это в качестве одного из вариантов предоставления Украине гарантий безопасности — вместо членства Киева в НАТО.