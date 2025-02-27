В Чечне пригрозили уничтожением «евроичкерийцам» и их «радужным друзьям»

В Госдуме пригрозили «евроичкерийцам» — сторонникам самопровозглашенной и несуществующей Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом говорится в сообщении, опубликованным депутатом нижней палаты из Чечни Адамом Делимхановым в Telegram.

Парламентарий обратил внимание на снятые в Европе кадры, где на улицу вышли сторонники чеченских сепаратистов, а также люди с флагами Украины и ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

Депутат предположил, что ичкерийцы* решили объединиться с «радужными друзьями» и скоро станут «маршировать с ними за руку».

«Их сатанинское гнездо очень скоро будет уничтожено!» — заключил Делимханов.

Ранее Делимханов раскритиковал принятый во Владимирской области закон о запрете носить хиджаб в школах. По его словам, такая норма нарушает конституционное право граждан на свободу вероисповедания.