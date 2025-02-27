МИД КНР оценил попытки США вбить клин между Китаем и Россией

Попытки администрации США вбить клин в российско-китайские абсолютно безуспешны, поскольку они не подвергаются внешнему воздействию. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает Reuters.

«Отношения России и Китая будут спокойно демонстрировать прогресс вне зависимости от больших изменений в международной политике. Поэтому какие-либо попытки США вбить клин в отношения двух стран абсолютно безуспешны», — отметил дипломат.

Линь Цзянь подчеркнул, что стратегия развития отношений Москвы и Пекина обладает «внутренней динамикой», которая «не подвергается влиянию третьих стран».