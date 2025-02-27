В Курской области собираются реконструировать корпуса вузов и их общежития

<p style="text-align:justify"><strong>Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков поддержал инициативу провести реконструкцию корпусов курских вузов и их общежитий. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн после встречи с министром. </strong></p> <p style="text-align:justify">По словам главы региона, Валерий Фальков согласился помочь с ремонтом корпуса КГУ, расположенного на улице Карла Маркса напротив мемориала «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Проектно-сметная документация будет подготовлена уже в этом году.</p> <p style="text-align:justify">Также с министром достигнута договоренность о приведении в порядок всех общежитий курских вузов. На это потребуется пять лет. </p> <p style="text-align:justify">В ходе встречи также поднимался вопрос, связанный с затянувшимся строительством бассейна КГУ на улице Коммунистической в городе Курске. Врио губернатора отметил, что дополнительные средства будут выделены из федерального бюджета. Объект планируется сдать в эксплуатацию к 1 сентября текущего года. </p> <p style="text-align:justify">«Также выделят средства на компенсацию расходов вузов по переводу студентов из приграничья с платного на бесплатное обучение. Для абитуриентов из приграничных районов при поступлении сохраняется тот же порядок, который действовал в прошлом году», - подчеркнул Александр Хинштейн. </p>