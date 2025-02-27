Российская делегация прибыла в генконсульство США в Стамбуле, где запланирована встреча с американскими представителями по проблемам работы посольств двух стран. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, встреча началась около 10:00 мск в районе Арнавуткёй на берегу Босфора.

У здания собрались десятки журналистов, ожидая первых комментариев, отмечает видеоагенство Ruptly.

На кадрах, приведенных агентством, видно как большой черный автомобиль медленно заезжает на территорию генконсульства США.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что дипломаты двух стран встретятся в Турции для обсуждения проблем в работе посольств. В рамках переговоров стороны обсудят «системные проблемы», которые накопились при администрации экс-президента США Джо Байдена.

Россия и США проведут переговоры в Турции

Также, анонсируя встречу, Лавров отметил, что ее итоги позволят понять, насколько стороны готовы «быстро и эффективно» двигаться вперед.