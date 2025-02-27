Посол России заявил о планах освободить Арктику от конфликтов

Арктика должна стать зоной без потенциала конфликтов, и Россия решительно выступает за это, предлагая всем сотрудничество. Об этом заявил российский посол в Канаде Олег Степанов, передает ТАСС.

«Продолжаем исходить из того, что Арктика представляет для всех региональных держав коллективные возможности по совместному освоению, развитию и сохранению этого уникального района зоной, свободной от конфликтного потенциала. По крайней мере, в нормальном мире это должно быть именно так», — рассказал дипломат.