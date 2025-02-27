Володин перечислил вступающие в силу в марте законы

С марта в России в силу вступаает ряд законов, подписанных президентом Владимиром Путиным. Их перечислил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

С весны начнет действовать закон, который запрещает продавать лицам младше 18 лет безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе и энергетики. Если раньше подобные ограничения действовали в ряде регионов, то теперь запрет будет действовать повсеместно, отметил Володин. Детям, согласно документу, также запрещается продавать потенциально опасные газосодержание товары — например, баллончики для заправки зажигалок.

1 марта начнут действовать нормы, согласно которым иноагентов обяжут зачислять некоторые доходы на специальные рублевые счета. К таким доходам относятся продажа недвижимости и сдача ее в аренду, использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

Володин рассказал о вступающих в силу в феврале законах в России

В случае, если иностранный агент не выполнит такое требование, за него создать счет и начислить туда средства обязан будет плательщик. Воспользоваться деньгами со специального счета человек сможет только после снятия с него статуса иностранного агента.