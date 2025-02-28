Миронов призвал не восстанавливать «Крокус Сити Холл» и установить мемориал

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал не восстанавливать концертный зал «Крокус Сити Холл» и установить на его месте мемориал в память о погибших. По его мнению, ни о каком восстановлении концертного зала или строительстве другого объекта на этом месте и речи быть не должно.

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«Любые разговоры или планы о возведении нового концертного зала или торгового комплекса абсолютно неприемлемы и недопустимы», — цитирует Миронова РИА Новости.

Сын владельца «Крокуса» раскрыл сумму ущерба от теракта

При этом депутат отметил, что на месте бывшего концертного зала необходимо установить мемориальный памятник со сквером в память о жертвах трагедии. Эскиз комплекса, по его словам, необходимо обязательно согласовать с родственниками погибших.

Президент Agalarov Development, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов ранее заявил, что судьба «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, разрушенного в результате теракта, пока не определена.