Россия и США проведут переговоры в Турции

В четверг, 27 февраля, делегации России и США проведут переговоры в Стамбуле, где обсудят проблемы в работе посольств двух стран и пути возвращения к их нормальному функционированию. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

© Lenta.ru

По его словам, на встрече эксперты высокого уровня рассмотрят системные проблемы, созданные предыдущей американской администрацией. Глава МИД России отметил, что по итогам встречи Москва ожидает понимания того, насколько быстро и эффективно можно будет двигаться с США дальше в решении этого вопроса.

Стало известно, когда пройдут новые переговоры России и США

Уточняется, что ни вопрос конфликта на Украине, ни тема замороженных российских активов затрагиваться не будет.

Ранее представитель МИД Турции Онджу Кечели заявил, что страна готова оказать всевозможную поддержку мирным усилиям, включая организацию будущих переговоров.