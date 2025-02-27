Путин: Россия намерена и дальше развивать силы спецопераций

Российский президент Владимир Путин в поздравлении для Сил специальных операций с профессиональным праздником подчеркнул, что Россия продолжит укреплять ССО.

По словам главы государства, продолжится работа по повышению боевых возможностей подразделений, обеспечению их новейшими образцами вооружения и экипировки, а также средствами связи и радиоэлектронной борьбы, в том числе оснащением новейшим вооружением.

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«Словом, делать всё необходимое, чтобы ваши части становились ещё более мобильными, технически оснащёнными и эффективными, всегда были настоящей ударной силой России», — заверил глава государства в видеообращении.

27 февраля Путин поздравил силы спецопераций с профессиональным праздником.