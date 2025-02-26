Захарова прокомментировала выступление главы канадского МИД на саммите G20

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выступление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли на саммите стран «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает радио Sputnik.

По словам дипломата, выступление Жоли «было безумным». Как заявила Захарова, канадский министр все свое выступление говорила о том, как ее страна будет отстаивать независимость Украины.

«С одной стороны, это безумно, потому что форум про другое. Зачем говорить в пустоту? Но самое фантастическое – у Канады проблемы как раз с независимостью и собственной территориальной целостностью», — заявила Захарова.

Ранее президент ЮАР призвал G20 внедрить финансовые механизмы для предотвращения стихийных бедствий.