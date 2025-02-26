РФ предложила США соглашение по полезным ископаемым в Донбассе и Запорожье

Россия предложила США соглашение по полезным ископаемым, находящимся на территории Донбасса и Запорожской области. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

По их словам, соответствующее предложение было озвучено российской делегацией на встрече с представителями администрации президента США Дональда Трампа, которая состоялась на прошлой неделе в Саудовской Аравии.

«РФ предложила заключить потенциальное соглашение, в соответствии с которым Соединенные Штаты получат право собственности на редкоземельные минералы и другие ценные металлы в Донбассе и Запорожской области, которые контролируются российскими военными», — сообщили источники NBC News.

При этом они отметили, что помощники Трампа не стали брать на себя обязательства по соглашению с Москвой, но не исключили такой возможности.