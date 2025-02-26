Власти Румынии всеми силами пытаются снять независимого кандидата в президента республики Кэлина Джорджеску с выборов, потому что боятся его. Такое заявление у себя в Telegram-канале сделал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Румынии выдвинула шесть обвинения против Джорджеску. В частности, его обвинили в действиях против конституционного порядка, создании антисемитской организации и военных преступлениях.

«Власти Румынии и Брюссель настолько боятся Джорджеску, а его либеральные конкуренты на выборах настолько бездарны и непопулярны, что его пытаются всеми силами снять с выборов», — прокомментировал это Пушков.

По его мнению, дело против кандидата в президенты республики является ярким примером «либеральной диктатуры», когда власть принадлежит только либералам, а за другими партиями и силами отрицается право прийти к власти.

«Арест Джорджеску — еще один ответ руководства ЕС на критику со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса. Мол, в Европе мы сами будем решать, кого допускать до власти», — добавил Пушков.

Он считает, что, если американский президент Дональд Трамп хочет изменить Европу «под себя», то «с ее нынешней элитой ему не по пути».

Напомним, что в ноябре 2024 году Джорджеску получил наибольшее количество голосов по итогам первого тура президентских выборов. Однако в декабре Конституционный суд страны аннулировал весь избирательный процесс и постановил провести выборы заново. Данное решение было принято после обнародования секретных документов, в которых говорилось, что Джорджеску незаконно финансировал свою предвыборную кампанию.