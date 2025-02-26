Журналист рассказал о реакции итальянцев на встречу с Захаровой
Итальянский журналист Винченцо Лоруссо заявил, что его объятия с официальным представителем МИД России Марией Захаровой во время передачи петиции разозлили итальянцев. Его слова приводит «Комсомольская правда».
Ранее президент Италии Серджо Маттарелла сравнил Россию с Третьим Рейхом. В ответ Лоруссо написал петицию и начал сбор подписей от граждан страны, выступающих против русофобских высказываний главы республики. На данный момент она насчитывает более 30 тысяч подписей. В ней написано, что «итальянский народ не разделяет заявления Маттарелла и желает принести извинения РФ и всему российскому народу».
Собрав еще первые десять тысяч подписей, Лоруссо решил распечатать их и доставить в МИД России 22 февраля. Журналиста лично встретила Захарова, которая удивилась, что ему удалось так быстро собрать такое количество подписей граждан Италии.
«Именно этот жест, когда мы обнялись с ней, разозлил многих в Италии. Потому что именно он демонстрировал, что два народа, русский и итальянский, невозможно разделить. Сейчас в Италии проводится политика представить русских и Россию как агрессора, который ничего не имеет общего с гуманностью. И поэтому это объятие доказывало, что русские — не агрессоры и не оккупанты», — отметил Лоруссо.