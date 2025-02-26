Журналист рассказал о реакции итальянцев на встречу с Захаровой

Итальянский журналист Винченцо Лоруссо заявил, что его объятия с официальным представителем МИД России Марией Захаровой во время передачи петиции разозлили итальянцев. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Ранее президент Италии Серджо Маттарелла сравнил Россию с Третьим Рейхом. В ответ Лоруссо написал петицию и начал сбор подписей от граждан страны, выступающих против русофобских высказываний главы республики. На данный момент она насчитывает более 30 тысяч подписей. В ней написано, что «итальянский народ не разделяет заявления Маттарелла и желает принести извинения РФ и всему российскому народу».

Собрав еще первые десять тысяч подписей, Лоруссо решил распечатать их и доставить в МИД России 22 февраля. Журналиста лично встретила Захарова, которая удивилась, что ему удалось так быстро собрать такое количество подписей граждан Италии.