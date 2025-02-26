В России указали на начало снятия санкций

В мире уже начали снимать антироссийские санкции, заметил замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, указав на решение властей Южной Кореи смягчить условия поставок медицинского оборудования.

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Возможный срок существенной отмены ограничительных мер депутат назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Срок начала снятия санкций уже случился. Потому что Южная Корея, столкнувшись с серьезными экономическими проблемами, сняла санкции в отношении поставок к нам определенных видов медицинского оборудования. Учитывая, что Южная Корея очень продвинутая в этом отношении страна, для нас это хорошо», — отметил Делягин.

Депутат добавил, что Сеулу оказалось достаточно вербальной интервенции Вашингтона.

«Что же касается существенного снятия санкций, я думаю, что нам нужно опасаться введения новых со стороны Запада, а не ждать снятия старых», — заключил он.

Ранее власти Южной Кореи согласились смягчить условия поставок в Россию медицинского оборудования с 28 февраля. Поводом для пересмотра санкционной политики названы финансовые сложности, на которые в последнее время жаловались компании-экспортеры.

25 февраля стало известно, что США могут в скором времени снять антироссийские санкции.