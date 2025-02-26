В Госдуме прокомментировали заявления стран ЕС о введении миротворцев на Украину

Страны Евросоюза, говоря о введении миротворцев на Украину, хотят «откусить себе кусок пирога» после того, как США заберут себе недра. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Он указал, что на Западе употребляют термин «миротворцы», когда речь заходит о разделе Украины, ее условном «расчленении на зоны влиянии».

«На это и претендуют сейчас Германия, Франция, Великобритания, которые тоже хотят отхватить себе кусок украинского пирога после того, как США заберут себе недра», — добавил Журавлев.

По мнению депутата, ЕС не станет размещать свои войска на линии фронта, а поставят охранять какие-либо наиболее ценные объекты, порты, заводы и вокзалы.

«И, кроме того, заявления эти мы слышим пока только с западной стороны. Без нашего одобрения ничего на Украине не произойдет, будьте уверены», — заключил Журавлев.

Напомним, что дискуссии о возможной отправке западных военных миротворческих сил на Украину ведутся не первый месяц. Ключевыми сторонниками этой идеи являются Великобритания и Франция.