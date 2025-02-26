Володин поручил подготовить законопроект о защите детей от собак

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил председателю думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной подготовить законопроект о защите детей от нападения бродячих собак.

«Просьба со стороны правительства — постарайтесь также в оперативном режиме... принять участие в подготовке законодательной инициативы... и постараться внести на рассмотрение депутатов Государственной думы», — цитирует его ТАСС.

Ранее ребёнка искусали собаки породы хаски в СНТ «Авиатор» в Сочи, на вертолёте его доставили в больницу Краснодара.