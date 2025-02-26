Медведев анонсировал новую эру отношений между РФ и КНДР

Подписанный в 2024 году договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР символизирует начало новой эры в отношениях двух стран. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Россию и КНДР связывают многолетние узы дружбы и добрососедства. Подписанный в 2024 году Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве знаменует собой новую эру в отношениях двух стран», — заявил Медведев в социальной сети ВКонтакте.

Он уточнил, что договор 2024 года полностью отвечает общему стремлению двух стран проводить независимую политику по защите своего суверенитета.

Медведев акцентировал внимание на необходимости развития торгово-экономической кооперации и укрепления диалога между партией «Единая Россия» и Трудовой партией Кореи (ТПК). Протокол о расширении и углублении сотрудничества между партиями, подписанный на 2025–2027 годы, является серьезным шагом на пути к этому укреплению.

ЦТАК: делегация Трудовой партии Кореи прибыла в Москву

Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин подписали договор о глубоком стратегическом сотрудничестве стран. Он вступил в силу 4 декабря.