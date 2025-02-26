Медведев назвал договор о партнерстве России и КНДР новой эрой в отношениях двух стран

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей знаменует собой новую эру в отношениях двух государств. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», комментируя встречу с членом Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёном.

Документ полностью отвечает стремлению к независимой политике по защите суверенитета, подчеркнул он.

Медведев добавил, что Россия и КНДР рассчитывают придать серьезный импульс развитию торгово-экономической кооперации.

В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин посетил Северную Корею, где подписал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Он был ратифицирован Госдумой 24 октября и включает 23 статьи, касающиеся расширения сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях, включая космические исследования и мирный атом.

Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей вступил в силу 4 декабря после обмена грамотами между заместителями глав МИД двух государств в Москве. Документ отвечает целям построения нового справедливого многополярного мира, отметили во внешнеполитическом ведомстве.