Посольство РФ отвергло заявления Стармера о якобы угрозах со стороны Москвы
Россия не представляет никакой угрозы для Великобритании, а путь к военно-политической эскалации был проложен Лондоном. Об этом сообщило посольство РФ в Соединенном Королевстве, комментируя решение британского премьер-министра Кира Стармера увеличить расходы на оборону. Он обосновал его якобы предпринимаемыми Москвой действиями.
"Ответственно заявляем - Россия не создает никакой угрозы Великобритании - ни на море, ни в воздушном пространстве, ни на улицах, ни тем более для многострадальной системы здравоохранения. Нам это не нужно. Но эти придумки нужны британскому правительству, чтобы не заниматься реальными социально-экономическими проблемами страны", - заметили российские дипломаты. "Если в Лондоне решили встать на рельсы милитаризма и окончательно нивелировать выгодные "мирные дивиденды" постбиполярной эпохи, тем хуже для самой Британии", - добавили они.
Стармер заявил о крупнейших санкциях против России
В этом контексте российское диппредставительство упомянуло историю с отравлением в Солсбери в 2018 году бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии.
"Тем самым был проложен путь к военно-политической эскалации. А сегодня британские ракеты с согласия британского правительства бьют по целям в нашей стране, британские подданные с оружием в руках и танки британского производства оказываются на российской земле в боевых порядках украинских формирований", - заметили в посольстве.