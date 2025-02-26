Россия не представляет никакой угрозы для Великобритании, а путь к военно-политической эскалации был проложен Лондоном. Об этом сообщило посольство РФ в Соединенном Королевстве, комментируя решение британского премьер-министра Кира Стармера увеличить расходы на оборону. Он обосновал его якобы предпринимаемыми Москвой действиями.

"Ответственно заявляем - Россия не создает никакой угрозы Великобритании - ни на море, ни в воздушном пространстве, ни на улицах, ни тем более для многострадальной системы здравоохранения. Нам это не нужно. Но эти придумки нужны британскому правительству, чтобы не заниматься реальными социально-экономическими проблемами страны", - заметили российские дипломаты. "Если в Лондоне решили встать на рельсы милитаризма и окончательно нивелировать выгодные "мирные дивиденды" постбиполярной эпохи, тем хуже для самой Британии", - добавили они.

Стармер заявил о крупнейших санкциях против России

В этом контексте российское диппредставительство упомянуло историю с отравлением в Солсбери в 2018 году бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии.