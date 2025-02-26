Володин обвинил Байдена и Меркель в развязывании конфликта на Украине

Бывший президент США Джо Байден, а также экс-канцлер Германии Ангела Меркель и прежние руководители Франции сделали все, чтобы ситуация на Украине не была урегулирована мирным путем. Об заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на Всероссийском форуме ЛДПР.

Володин обвинил Байдена и Меркель в развязывании конфликта на Украине
© РИА Новости

Спикер напомнил, какие усилия предпринимал президент России Владимир Путин, чтобы не допустить конфликта на Украине путем переговоров.

"Но и Байден, и тогда Меркель, руководители прежние Франции не пошли по этому пути, - продолжил он. - Они сделали все для того, чтобы эту войну развязать, а сегодня из граждан Украины делают расходный материал, отводя им роль просто пушечного мяса".

При этом он подчеркнул, что не только россияне, но и граждане других стран не хотят жить в однополярном мире, а выступают за построение справедливого миропорядка.

В итоге "планы Байдена и его приспешников на Западе не увенчались успехом", резюмировал Володин.

"Большинство мирового сообщества, проживающих в других странах - на стороне Российской Федерации. Мы строим отношения со всеми государствами. Наша экономика переориентировалась на другие континенты и страны", - заявил председатель Госдумы.

По его оценке, успехи российской экономики показывают, насколько сегодня вырос запрос на построение справедливого мира.

В этой ситуации все политические фракции Госдумы сегодня выступают плечом к плечу, невзирая на их программы, идеологию, добавил Вячеслав Володин.

"И это очень важно, потому что у нас с вами одна партия, большая - наша страна. Поэтому мы должны сделать все для того, чтобы обеспечить ей защиту, и победить зло, которое пришло на Украину, стало распространяться и подошло к нашим границам", - уверен председатель Госдумы.
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