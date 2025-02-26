Володин обвинил Байдена и Меркель в развязывании конфликта на Украине

Бывший президент США Джо Байден, а также экс-канцлер Германии Ангела Меркель и прежние руководители Франции сделали все, чтобы ситуация на Украине не была урегулирована мирным путем. Об заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на Всероссийском форуме ЛДПР.

Спикер напомнил, какие усилия предпринимал президент России Владимир Путин, чтобы не допустить конфликта на Украине путем переговоров.

"Но и Байден, и тогда Меркель, руководители прежние Франции не пошли по этому пути, - продолжил он. - Они сделали все для того, чтобы эту войну развязать, а сегодня из граждан Украины делают расходный материал, отводя им роль просто пушечного мяса".

При этом он подчеркнул, что не только россияне, но и граждане других стран не хотят жить в однополярном мире, а выступают за построение справедливого миропорядка.

В итоге "планы Байдена и его приспешников на Западе не увенчались успехом", резюмировал Володин.

"Большинство мирового сообщества, проживающих в других странах - на стороне Российской Федерации. Мы строим отношения со всеми государствами. Наша экономика переориентировалась на другие континенты и страны", - заявил председатель Госдумы.

По его оценке, успехи российской экономики показывают, насколько сегодня вырос запрос на построение справедливого мира.

В этой ситуации все политические фракции Госдумы сегодня выступают плечом к плечу, невзирая на их программы, идеологию, добавил Вячеслав Володин.