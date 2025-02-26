Володин: От победы в СВО зависит будущее России

Россия может быть только сильной страной, от победы в специальной военной операции зависит будущее нашего государства. Такое мнение председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал 26 февраля в ходе II Всероссийского форума ЛДПР «Плечом к плечу. За Русскую Победу!».

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«Мы, как слабое государство, перестанем существовать. И поэтому для нас вопрос победы в специальной военной операции — это быть или не быть… Все те, кто сегодня находится на линии фронта, они защищают свои семьи, они защищают нашу страну. Они, жертвуя собой, делают все для того, чтобы страна имела будущее», — сказал он.

Политик добавил, что со своей стороны законодатели должны постараться сделать все для того, «чтобы ни в чем не нуждались наши солдаты и офицеры, заботой были окружены их семьи».