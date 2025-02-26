Лавров задал французам неудобный вопрос после слов Макрона об активах России

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал французов объяснить, в каком документе есть пункт, что можно использовать в своих интересах прибыль с российских активов. Министр иностранных дел задал неудобный вопрос Парижу на пресс-конференции по итогам визита в Катар, передает ТАСС.

«Москва хочет попросить Париж объяснить, в каком документе разрешается использовать прибыль с того, что было своровано», — отметил министр.

24 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных российских активов противоречит нормам международного права. Он подчеркнул, что этот вопрос должен рассматриваться исключительно в рамках мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта. При этом французский лидер отметил, что прибыль, которую Европа получает с российских активов, вполне можно использовать на поддержку Украины.

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До этого бывший министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал использовать замороженные активы РФ на закупку оружия для Украины. Он заявил, что 190 млрд активов — это огромные деньги, которые позволят купить, в частности, много боеприпасов.