В МИД РФ заявили, что будут добиваться отмены санкций против Сирии

Россия будет добиваться отмены санкций против Сирии без каких-либо условий. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы высказались в Организации объединенных наций за то, чтобы немедленно все эти санкции были сняты. <...> Будем этот вопрос ставить и добиваться отмены этих односторонних санкций без каких-либо условий», — сказал он по итогам визита в Катар.

По мнению главы МИД РФ, санкции били не по Башару Асаду и его правительству, а по сирийскому народу.

До этого сообщалось, что Европейский союз планирует снять санкции в отношении Сирии в сферах энергетики, транспорта и банковских операций. Министры объединения согласовали дорожную карту по смягчению антисирийских санкций, но оставили детали на обсуждение.

11 февраля директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак высказал мнение, что Запад не будет торопиться со снятием санкций против Дамаска, поскольку это необходимо для сохранения рычагов давления на новые власти Сирии.