В МИД предупредили о высоком риске столкновения ядерных держав

Международная безопасность на данный момент находится в тяжелейшем кризисе, крайне высок риск лобового столкновения ядерных держав. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Вершинин, его слова передает РИА Новости.

«К 80-летнему юбилею создания ООН мы подходим в условиях тяжелейшего кризиса международной безопасности. Ситуация деградирует удручающими темпами, крайне высок риск лобового военного столкновения ядерных держав. Практически повсеместно наблюдается рост напряженности и конфликтности», — отметил дипломат.

По мнению Вершинина, причиной кризиса являются грубое нарушение безопасности, отказ признавать и учитывать национальные интересы других государств, а также «попытки обрести неоспоримое военное превосходство». Он указал на то, что подобные действия «провоцируют другие страны на принятие компенсирующих мер».