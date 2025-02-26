Лавров: расселение палестинцев по региону заложит бомбу замедленного действия

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что расселение палестинцев по региону вместо создания палестинского государства заложит бомбу замедленного действия.

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Он заявил об этом на пресс-конференции по итогам визита в Катар.

«Если будут предприняты попытки «замотать» решения Совета Безопасности ООН и заменить создание палестинского государства расселением палестинцев по региону, это лишь заложит бомбу замедленного действия», — сказал министр.

Лавров подчеркнул, что такое уже не раз происходило за годы игнорирования проблемы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля могут передать американцам сектор Газа по завершении конфликта, а палестинцев могут переселить в «более безопасные и красивые» места.