Лавров: Россия не рассматривает варианты с европейскими миротворцами на Украине

Российская сторона не рассматривает вариантов с размещением европейских миротворцев на территории Украины, Россию об этом никто не спрашивал. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе, его слова приводит РИА Новости. "Мы никаких вариантов не можем рассматривать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Министр отметил, что подход, который навязывается европейцами, а именно Францией и Великобританией, нацелен на то, чтобы и дальше разогревать военный конфликт и пресекать любые попытки его успокоить. Накануне стало известно, что власти Великобритании и Франции обсуждают возможность отправки на Украину до 30 тыс. миротворцев. Газета The Wall Street Journal отметила, что успех инициативы Великобритании и Франции будет зависеть от способности европейских лидеров убедить президента США в целесообразности плана по размещению миротворцев на Украине. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко усомнился в эффективности подобного решения. Он выразил мнение, что миротворцы первыми сбегут в случае нового наступления российской армии.