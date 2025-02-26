Лавров объяснил, кто «науськивает» Украину против России

Европа пытается переломить мирный тренд и буквально «науськивает» Украину на продолжение боевых действий, в том числе и объявляя о новых крупных пакетах военной помощи. Об этом заявил сегодня глава МИД России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

В ходе пресс-конференции по итогам визита в Катар министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на смену расстановки политических сил по Украине, которая проявилась при голосовании в Организации Объединенных Наций.

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«Европа тут же пытается эту тенденцию подорвать, объявляет о новых крупных пакетах военной помощи Киеву, науськивает его на продолжение боевых действий, прямо заявляя, как это сделала, по-моему, премьер-министр Дании [Метте Фредериксен], что в данной ситуации для Украины мир хуже войны», - констатировал он.

24 февраля ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Ее поддержали 93 страны. Против выступили 18 государств, в том числе США, еще 65 воздержались. При этом, по данным СМИ, перед голосованием власти США призвали Украину и ЕС отозвать проект осуждающей Россию резолюции.