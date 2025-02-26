Лавров ответил на идею отправки миротворцев ЕС на Украину

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не соглашалась на варианты размещения европейских миротворцев на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МИД России подчеркнул, что с Москвой по вопросу западных миротворцев на Украине никто не консультировался. По его словам, подход, навязываемый Францией и Британией, нацелен на то, чтобы и дальше разжигать конфликт.

Лавров отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в США говорил о необходимости ввода миротворческих сил. После этого, по мнению Макрона, можно будет «поговорить о территориях и о судьбах людей».

«Нет, мы никаких вариантов [с миротворцами ЕС - прим.ред.] не можем рассматривать. <…> Это лукавство. Нельзя идти на договоренность, которая нацелена на достижение одной единственной цели - снова накачать Украину оружием», - подчеркнул министр.

The Washington Post ранее писала, что лидеры ЕС готовы рассмотреть размещение своих войск на Украине, если это произойдет в контексте соглашения о прекращении огня. Они рассматривают это как один из вариантов предоставления Украине гарантий безопасности - вместо членства Киева в НАТО.

По данным Politico, Британия и Франция уже начали «предварительно планировать» отправку своих миротворческих сил на Украину. Первоначально сообщалось, что речь идет о формировании численностью до 50 тысяч человек из пяти-шести европейских стран, которые могут охранять линию соприкосновения.

Позже Financial Times сообщила, что Лондон и Париж планируют создать для Украины «силы обеспечения безопасности», поддерживаемые западной авиацией во главе с США. По задумке Франции и Британии, сухопутные войска будут задействованы как минимум на начальном этапе для защиты ключевых украинских объектов, таких как порты и атомные электростанции. В рамках этого плана в украинской миссии могут принять участие менее 30 тысяч солдат, которые сосредоточатся на воздушной и морской обороне.

Итоговая версия плана может включать развертывание сухопутных войск если не на территории Украины, то на ее западных границах, отмечала FT. При этом источник британского журнала The Economist рассказал, что миротворцев предлагается разместить не на линии соприкосновения, а в городах, портах, на АЭС и других важных объектах инфраструктуры Украины.