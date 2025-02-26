Делегации России и США 27 февраля проведут в Стамбуле встречу, на которой обсудят вопрос нормализации работы посольств. Об этом заявил сегодня глава МИД России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Министр иностранных дел России на пресс-конференции по итогам визита в Катар обратил внимание на то, что эта встреча состоится уже завтра.

«Мы объявили, что наши дипломаты, высокого уровня эксперты встретятся и рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации [США]», - пояснил Лавров.

По его словам, ранее были созданы «искусственные препоны для деятельности российского посольства», на что Москва ответила взаимностью.

Лавров также заметил, что по итогам встречи в Стамбуле «будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно», пишет РИА Новости.

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Первые за долгое время переговоры делегаций России и США прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Россию на них представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Среди членов делегации США были глава Госдепартамента Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

После переговоров Лавров отмечал, что Россия и США «не просто слушали, но и слышали друг друга». А в Госдепе сообщили, что стороны договорились «устранить факторы, вызывающие раздражение в двусторонних отношениях».