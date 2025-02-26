Захарова назвала поведение ЕС в ООН «парадом клоунов»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, как можно усадить страны ЕС за стол переговоров после их «клоунады» в ООН.

Захарова прокомментировала голосование по резолюциям об украинском кризисе в СБ и Генеральной Ассамблее ООН в эфире Радио Sputnik.

По её словам, «парад клоунов прошёл», однако остался важный нюанс: страны ЕС на протяжении месяца требуют присутствия за столом переговоров по украинскому конфликту.

«Как вас сажать за стол переговоров, если вы за этим столом переговоров такое устраиваете?» — спросила Захарова.

Она также выразила мнение, что принятие в СБ ООН американского проекта резолюции по Украине — это позор Великобритании и Франции.