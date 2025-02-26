Клишас оценил вероятность возвращения смертной казни

Позиция по снятию моратория на смертную казнь в России не изменилась, это невозможно. Об этом 26 февраля заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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ВЦИОМ ранее озвучил результаты опроса, согласно которым 49% респондентов высказались за возвращение высшей меры наказания.

«Позиция по возврату к смертной казни не менялась. При действующей конституции это невозможно. Позиция Конституционного суда России по этому вопросу так же не менялась», — прокомментировал сенатор результаты исследования в беседе с ТАСС.

Как сообщал «ГлагоL», вопрос снятия моратория поднимался депутатами неоднократно. В частности, в начале февраля глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал вернуть смертную казнь. По его мнению, пожизненный срок преступника не имеет ничего общего со справедливостью, ведь это «откровенное издевательство над памятью о жертвах маньяка и чувствами их родных».