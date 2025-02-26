В Кремле ответили на вопрос об отправке миротворцев из Китая на Украину

Россия не обсуждала возможное привлечение китайских миротворцев в контексте решения конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос об отправке миротворцев из Китая на Украину
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Представитель МИД Китая Го Цзякунь отказывался комментировать возможность отправки своих миротворцев на Украину.

В середине февраля в США предложили отправить на Украину неевропейские миротворческие силы, в частности из КНР и Бразилии. Эти силы предлагается разместить вдоль линии прекращения огня для создания некоей буферной зоны. По данным издания The Economist, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил руководителям стран Европы, что силы, состоящие только из европейцев, будут менее эффективны в сдерживании.

В России высказались об условиях отправки миротворцев на Украину

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Великобритания, Франция, Германия и Польша могут оказаться среди тех стран, которые при логистической поддержке США могут отправить своих миротворцев на Украину. Кроме того, в январе украинский лидер Владимир Зеленский настаивал на размещении американских войск на Украине как возможной гарантии безопасности для Киева.

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