Конкретных деталей по личной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, но ведется ее подготовка. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, у лидеров двух стран есть понимание, что встреча должна состояться, и она должна быть хорошо подготовлена.

«Сейчас идет поэтапная реализация тех договоренностей, которые достигли и главы государств, и делегации высокого уровня на переговорах в Эр-Рияде, готовятся контакты на экспертном уровне по линии министерства иностранных дел, затем они будут продолжены», - пояснил Дмитрий Песков.

12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. В Кремле сообщили, что лидеры двух стран обсуждали украинское урегулирование, и Трамп «высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами».

Трамп рассказал о решении Путина по Украине

После чего в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций Москвы и Вашингтона, которые продлились 4,5 часа. Стороны обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине, а также подготовку встречи лидеров России и США. Трамп оценил переговоры в столице Саудовской Аравии как «очень хорошие».