Захарова назвала выступление главы МИД Канады безумным

Выступление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли на саммите Большой двадцатки (G20) было безумным, так как глава МИД говорила лишь о намерении защищать территориальную целостность Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

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«С одной стороны, это безумно, потому что форум про другое. Зачем говорить в пустоту?» — отметила Захарова.

Дипломат обратила внимание на то, что у Канады «проблемы как раз с независимостью и собственной территориальной целостностью» на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который, по словам Захаровой, не считает Канаду самостоятельным государством.