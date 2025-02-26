Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в рамках визита в Доху, где обсуждались важные вопросы двустороннего сотрудничества.

В Telegram-канале ведомства указано, что находящийся с рабочим визитом в столице Катара Дохе, провел встречу с эмиром государства Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Визит Лаврова в Доху является частью его дипломатического турне по странам Персидского залива, основными темами которого считаются укрепление двусторонних отношений и обсуждение актуальных международных вопросов.

Тем временем, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Лавров не передавал иранской стороне никакого сообщения от США.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров во вторник прибыл с официальным визитом в Катар.