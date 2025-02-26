Матвиенко заявила о неотвратимости наказания преступников киевского режима

Преступники киевского режима, безусловно, понесут наказание в соответствии с законодательством РФ. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В ходе заседания первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров представил сенаторам книгу "Военные преступления киевского режима", авторами которой стали член Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев и депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

"Безусловно, наступит время, когда все виновные в этих чудовищных преступлениях будут наказаны строго в соответствии с нашим законодательством", - сказала Матвиенко.

Спикер СФ отметила, что в книге собраны факты, которые "подтверждают преступный, террористический характер киевского режима, их преступления против мирных граждан".