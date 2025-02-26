Комитет ГД поддержал полный запрет для иноагентов на участие в просвещении

Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять в I чтении законопроект, вводящий новые ограничения для иностранных агентов, включая полный запрет для таких лиц на участие в просветительской и образовательной деятельности в России.

Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что документ предполагает внесение изменений в закон «Об образовании в России».

Иноагентам в рамках поправок запретят заниматься просветительской и образовательной деятельностью не только в отношении детей, но и в отношении взрослых.

Также те организации, которые допустят нарушение, будут лишены лицензии на осуществление образовательной деятельности.

В конце января глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что в Госдуму внесли пакет проектов, ужесточающих меры в отношении иноагентов.