Матвиенко поздравила с днем рождения главу парламента Кубы Эрнандеса

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила главу Национальной ассамблеи народной власти (парламента) Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса с днем рождения, отметив его богатый опыт, преданность делу и профессионализм.

"Преданность делу, целеустремленность, неиссякаемая энергия снискали вам заслуженное уважение и авторитет как в республике, так и за рубежом. Убеждена, что ваши знания, богатый опыт и высокий профессионализм будут и впредь способствовать решению важнейших политических и социально-экономических задач на благо кубинского народа, расширению стратегического партнерства между нашими странами", - написала спикер Совфеда в поздравительной телеграмме, направленной Эрнандесу.

Она отметила, что с теплотой вспоминает личные беседы с ним, в ходе которых велся открытый и конструктивный диалог о перспективах развития российско-кубинского парламентского сотрудничества и интенсификации межрегионального взаимодействия.

"Уверена, что все достигнутые договоренности будут реализованы", - подчеркнула Матвиенко.

Председатель верхней палаты парламента передала своему кубинскому коллеге самые искренние поздравления с днем рождения и пожелала крепкого здоровья и успехов в осуществлении намеченных планов.