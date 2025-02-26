В Госдуме высказались о возвращении смертной казни

Мораторий на смертную казнь действует в России много лет, но это не означает, что для виновных в тяжких преступлениях нет сурового наказания. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов ("Единая Россия").

Ранее на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) был опубликован опрос на тему применения в России смертной казни. Согласно опубликованным данным, каждый второй (49%) участник опроса выступает за применение смертной казни.

"У нас смертная казнь в системе наказания присутствует, но мораторий уже долгие десятилетия действует, сложилась устойчивая система неприменения смертной казни. Но это не значит, что у нас нет правосудия, это не значит, что у нас нет сурового наказания для виновных, совершивших самые тяжкие преступления", - сказал депутат.

Он отметил, что любой закон должен приводить к согласию в обществе. Когда половина за, а половина против, ни о каком согласии речь не идет, подчеркнул Бессарабов.

"Надо понимать, что сегодня и так много смертей, людей никак не вернешь. Добавлять еще новые инструменты, пусть и правовые, но которые тоже нельзя гарантировать на 100%, что применены правильно следствием, судом, пусть даже вступившим в силу обвинительным приговором. Жизнь показывает, что это не всегда так. И этих людей уже никак не вернешь", - пояснил парламентарий.

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин ранее заявлял, что возвращение смертной казни в России может состояться только в случае принятия новой Конституции РФ, другой путь невозможен.

Почти половина россиян выступили за возвращение смертной казни

Президент РФ Владимир Путин в конце 2024 года заявил, что российские власти не вводят смертную казнь даже в условиях проведения специальной военной операции несмотря на то, что "значительное число граждан и политических деятелей все время поднимают этот вопрос". Глава государства отмечал, что, наоборот, власти РФ принимают целый ряд решений для повышения гуманности правосудия.