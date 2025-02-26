В Госдуме высказались против идеи возвращения смертной казни

Мораторий на смертную казнь действует в России много лет, но это не означает, что для виновных в тяжких преступлениях нет сурового наказания. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов ("Единая Россия").

В Госдуме высказались о возвращении смертной казни
© РИА Новости

Ранее на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) был опубликован опрос на тему применения в России смертной казни. Согласно опубликованным данным, каждый второй (49%) участник опроса выступает за применение смертной казни.

"У нас смертная казнь в системе наказания присутствует, но мораторий уже долгие десятилетия действует, сложилась устойчивая система неприменения смертной казни. Но это не значит, что у нас нет правосудия, это не значит, что у нас нет сурового наказания для виновных, совершивших самые тяжкие преступления", - сказал депутат.

Он отметил, что любой закон должен приводить к согласию в обществе. Когда половина за, а половина против, ни о каком согласии речь не идет, подчеркнул Бессарабов.

"Надо понимать, что сегодня и так много смертей, людей никак не вернешь. Добавлять еще новые инструменты, пусть и правовые, но которые тоже нельзя гарантировать на 100%, что применены правильно следствием, судом, пусть даже вступившим в силу обвинительным приговором. Жизнь показывает, что это не всегда так. И этих людей уже никак не вернешь", - пояснил парламентарий.

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин ранее заявлял, что возвращение смертной казни в России может состояться только в случае принятия новой Конституции РФ, другой путь невозможен.

Почти половина россиян выступили за возвращение смертной казни

Президент РФ Владимир Путин в конце 2024 года заявил, что российские власти не вводят смертную казнь даже в условиях проведения специальной военной операции несмотря на то, что "значительное число граждан и политических деятелей все время поднимают этот вопрос". Глава государства отмечал, что, наоборот, власти РФ принимают целый ряд решений для повышения гуманности правосудия.

Политика
Даниил Бессарабов
Валерий Зорькин
Владимир Путин
Конституционный суд
Конституционный комитет Госдумы
ВЦИОМ
Единая Россия
Госдума
Россия