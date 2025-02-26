Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принятие в Совете Безопасности ООН американского проекта резолюции по Украине после принятия Генеральной Ассамблеей ООН антироссийской резолюции является позором Великобритании и Франции.

«Абсурдистика в том, что если бы Британия и Франция, ну а, соответственно, вокруг них и выстраивается в ЕС вся эта тусовка, были бы принципиальны в своей позиции, они бы проголосовали против этой резолюции в СБ ООН. Они бы просто применили право вето, и она бы не прошла, но нет. Разница между залами Генассамблеи и СовБеза всего пара минут прогулочным шагом. Один перформанс они устраивают для мирового большинства, второй перформанс они устраивают в СБ ООН. Вы понимаете, в чём суть? Это их позор», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Ранее СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию по украинскому урегулированию. Как пишет РИА Новости, члены СБ ООН документом «выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной»; заявляют, что главная цель ООН «заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров»; «убедительно просят» незамедлительно прекратить конфликт и «настоятельно призывают» к «установлению прочного мира между Украиной и Россией».

В России отреагировали на антироссийскую резолюцию ГА ООН

Как уточняется, поправки России и западников к документу не были приняты. При этом в Генассамблее ООН аналогичный американский документ был утверждён с антироссийскими поправками, исказившими исходный нейтральный окрас резолюции. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал принятую ГА резолюцию «антироссийской бумажкой». При этом он заявил, что резолюция Совбеза ООН по Украине является отправной точкой для дальнейших усилий по мирному урегулированию украинского кризиса.

Резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обладают юридически обязывающей силой.