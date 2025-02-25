Белый дом не ответил, попытается ли Трамп добиться от РФ уступок по Украине
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт не ответила однозначно на вопрос о том, попытается ли президент США Дональд Трамп добиться каких-либо уступок от России, касающихся урегулирования конфликта на Украине.
"Для заключения сделки нужно усадить обе стороны за стол [переговоров]. И обычно, если заключена хорошая сделка, обе стороны уходят <...> немного недовольными", - сказала она, отвечая на регулярном брифинге на вопрос о том, будет ли Вашингтон добиваться от Москвы уступок в данном вопросе.
"Я не буду сообщать об уступках, которые президент и его помощники обсуждают. Но переговоры, безусловно, идут, - добавила Ливитт. - С моей стороны было бы неразумно создавать помехи для них с этой трибуны, но президент добился очень важных успехов в том, что касается прекращения этого конфликта". Пресс-секретарь Белого дома в очередной раз заверила, что Трамп добивается "сделки по урегулированию между Россией и Украиной".