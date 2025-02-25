МИД РФ: Европа обоснованно лишилась права на участие в переговорах по Украине

Милитаризующаяся Европа обоснованно лишилась права на участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Об этом говорится в сообщении МИД России в связи с принятием Генассамблеей и Совбезом ООН резолюций по Украине.

«Европейцы, прочно вставшие на рельсы милитаризма и тем самым обоснованно лишившиеся права претендовать на участие в переговорах о параметрах урегулирования украинского кризиса, всё больше оказываются в изоляции», — указано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД также отметили серьёзные сдвиги в подходах стран, входящих в мировое большинство, которые демонстрируют реализм и стремление к миру.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к участию ЕС в переговорах по Украине.