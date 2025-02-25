В МИД РФ сделали заявление об участии Европы в мирных переговорах по Украине

Милитаризированная Европа не может принимать участие в мирных переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Украине, пишет пресс-служба МИД РФ на официальном сайте.

В ведомстве отметили, что 24 февраля, в годовщину начала СВО, Киев вместе с ЕС перезапустил 11-я чрезвычайную спецсессию Генассамблеи ООН (ЧСС) по украинскому кризису, вбросил «очередной ангажированный проект резолюции».

«Авторы составили его по лекалам предыдущих «продуктов» ЧСС. В тексте воспроизводились голословные обвинения и ультиматумы в адрес России, выборочно цитировались принципы Устава ООН, ни слова не говорилось о первопричинах конфликта», — пояснили в МИД.

Документ, представленный в этот же день США, состоял всего из трех пунктов, и, хотя и «носил несовершенный характер», являлся шагом в правильном направлении, отражающим стремление новой американской администрации внести вклад в урегулирование, подчеркнули дипломаты.

В ходе голосования проект Украины и ЕС повторил антирекорд среди резолюций 11-й ЧСС, собрав лишь 93 голоса «за», при 18 «против» и 65 воздержавшихся. Контрпроект США численно получил аналогичную поддержку: 93 голоса «за», 8 – «против», 73 – воздержались.

МИД ответил на сообщения о новых переговорах РФ и США 25 февраля

В тот же день США представили идентичный проект в СБ ООН. Резолюция получила поддержку 10 членов Совета, в том числе России. Против не выступил никто, а а представители европейских стран «малодушно воздержались».

В ведомстве отметили, что состоявшиеся на площадке ООН дискуссии и голосования наглядно показывают: в мировом сообществе оформился запрос на мир.

«Европейцы, прочно вставшие на рельсы милитаризма и тем самым обоснованно лишившиеся права претендовать на участие в переговорах о параметрах урегулирования украинского кризиса, все больше оказываются в изоляции», — уточнили в МИД.

Таким образом, констатировали в ведомстве, налицо серьезные сдвиги в подходах стран мирового большинства, которые демонстрируют растущие реализм и стремление содействовать скорейшему завершению конфликта.